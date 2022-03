Artista atemporal: A brilhante carreira de Roberto Carlos

Conheça a memorável trajetória do aclamado artista brasileiro

Publicado em 04/03/2022

Nascido no dia 19 de abril de 1941, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Roberto Carlos iniciou sua carreira durante a década de 1960, sob fortes influências do samba-canção e da bossa nova.

Considerado o "Rei" da música brasileira, o artista se consagrou na história da música nacional devido as suas ilustres canções atemporais.

Ao lado do amigo Erasmo Carlos, o artistou foi pioneiro no movimento do rock brasileiro. Além da carreira musical, Roberto Carlos também estrelou alguns filmes, entre eles "Roberto Carlos em Ritmo de Aventura" (1968), "Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-rosa" (1970) e "Roberto Carlos a 300 Quilômetros por Hora" (1971).

