Artista atemporal: A emocionante trajetória de Elza Soares

Nascida em 23 de junho de 1930, no Rio de Janeiro, Elza Soaresteve contato com a música ainda muito cedo, visto que seu pai tocava violão. Considerada uma das maiores cantoras brasileiras, a artista revolucionou a música nacional, sendo eternizada na história do repertório musical brasileiro.

No entanto, antes do estrelato, Elza Soares enfrentou diversos obstáculos. Com apenas 11 anos, a futura cantora se casou com um amigo de seu pai. Menos de um ano depois teve seu primeiro filho. Além disso, durante a sua juventude enfrentou a fome e a pobreza.

Anos depois, a artista participou do programa do radialista Ary Barroso, no qual ganhou o prêmio da competição de calouros. Na época, ela usou o dinheiro para ajudar o filho. Além disso, durante o programa deu a famosa declaração após ser questionada de onde vinha. Elza respondeu: “planeta fome”.

A cantora foi casada, ainda, com o jogador de futebol Mané Garrincha. A relação durou cerca de 16 anos. Contudo, um ano após a separação, o atleta veio a falecer no dia 20 de janeiro de 1983. Um fato curioso é que Elza Soares veio a óbito no dia 20 de janeiro de 2022, ou seja, quase 40 anos depois de seu amado.

Para saber mais sobre a vida pessoal e a brilhante carreira da eterna artista brasileira, ouça o podcast abaixo da CARAS Brasil, também disponível nas melhores plataformas de áudio.

