Após a sua morte, Marília Mendonça segue quebrando recordes

O EP póstumo Decretos Reais teve uma estreia inédita nas plataformas digitais e com isso Marília Mendonça segue quebrando recordes

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 12h41

O reinado de Marília Mendonça (1995 - 2021) será eterno! Nove meses após a sua morte, a cantora segue quebrando recordes com o EP póstumo, Decretos Reais.

O projeto foi lançado em conjunto com a família da sertaneja sua antiga gravadora Som Livre e sua editora WorkShow, no dia que seria o seu aniversário de 27 anos, no dia 22 de julho.

No dia do lançamento, a canção Te Amo Demais alcançou o primeiro lugar na parada Daily Top Artists Brasil do Spotify, e entrou na parada Daily Top Songs Global do Spotify na posição #72. Nenhuma outra música gravada por Marília conquistou tamanha estreia na plataforma de streaming, de acordo com a Som Livre.

E não para por aí! Te Amo Demais também se mostra presente nas paradas da Billboard. Ela estreou em 4º lugar na parada Brasil Songs da Billboard e em 111º lugar na parada de músicas da Billboard Global Excluding US.

O CEO da Som Livre, Marcelo Soares, revelou em entrevista à Billboard que a gravadora pretende lançar mais músicas póstumas da cantora. "Esperamos ter algo novo até o final do ano", contou ele.

Vale lembrar que Marília deixou um catálogo de músicas, que inclui composições que datam de seus 13 anos. "Não revisei [todos], mas é óbvio que estamos falando de coisas boas", declarou Soares. "Eu adoraria trazer essas composições para nossos artistas da gravadora", completou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!