Após shows esgotados no Rio de Janeiro e em São Paulo, Coldplay anuncia datas extras

A banda Coldplay fará shows no Rio de Janeiro e em São Paulo depois de performarem no festival Rock In Rio

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 19h20

Nesta segunda-feira, 18, a turnê Music Of The Spheres World Tour da banda Coldplay ganhou mais datas no Brasil!

Após esgotarem os ingressos dos shows que acontecem nos dias 11 de outubro no Rio de Janeiro e em 15 e 16 em São Paulo, o Coldplay anunciou mais datas de performances.

No dia 12 de outubro a banda fará mais um show na capital carioca e no dia 18 os fãs de São Paulo poderão assistir a banda liderada por Chris Martin (45).

A banda será headliner do dia 10 de setembro no festival Rock In Rio. No mesmo dia, Camila Cabello também se apresenta no festival que já teve todos os seus ingressos esgotados.