Após show sozinha, Simone Mendes diz: 'Um dia de cada vez'

Após Simaria anunciar pausa nos shows, Simone Mendes segue com a agenda da dupla e aparece no ônibus antes da próxima apresentação: 'Daqui a pouco as coisas se encaixam'

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 14h52

A cantora Simone Mendes fez uma nova aparição nos stories do Instagram após fazer um show sozinha na noite de quinta-feia, 17. Ela subiu ao palco sem a irmã, Simaria, que anunciou que vai se afastar dos shows por um tempo para cuidar de sua saúde.

Simone surgiu dentro do ônibus da dupla enquanto estava indo para a cidade do novo show e conversou sobre os fãs. Ela contou que está animada para a nova apresentação e conta com o carinho dos fãs.

“Fala, meninos! Estou aqui na estrada, indo hoje para Conceição do Mato Dentro. Resolvi vir no ônibus. Tinha um voo para mim, mas eu resolvi que era melhor para eu descansar aqui. Estou aqui já chegando na cidade. Hoje vai ser um evento muito lindo, muito especial. Eu tenho certeza que vou encontrar mais o carinho, a energia e o amor de todos vocês. Estamos juntos, vou dando notícias, um dia de cada vez, né? Daqui a pouco as coisas se encaixam. Tamo junto!”, disse ela.

Simone desabafa no show sozinha

Na cidade de Paty Alferes no Rio de Janeiro, Simone fez seu show sem a companhia de Simaria e desabafou sobre o momento.

"Vocês não imaginam como é difícil", desabafou Simone. "Você sabe o que é você passar uma vida inteira, desde seus 6 anos de idade, cantando com a metade da sua vida? Você sabe o que é Deus preparar o ventre de uma mulher chamada dona Mara, e Deus abençoar com o dom de ter duas meninas que saíram do interior e moravam em barraco de lona pra ir buscar o sonho de cantar, de viver, de chegar numa altura?", falou sobre a vida delas.

E completou: "Mas quero deixar esse dia do seu aniversário, minha irmã, registrado, independente de nossas diferenças. Você é a coisa mais importante da minha vida. O amor que eu tenho por sua vida é tão grande, tão grande, que sou capaz de dar minha vida por sua vida. Espero nesse momento que você esteja vendo esse vídeo e que você receba meu amor de longe e o amor dessas pessoas lindas, desse evento lindo".