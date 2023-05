Após pedido de Ana Castela, Simone Mendes adia show em São Paulo

Simone Mendes adiou o show que faria em São Paulo nesta quarta-feira, 10, para participar da gravação do primeiro DVD de Ana Castela

Simone Mendes (38) precisou adiar um show que faria em São Paulo nesta quarta-feira, 10, após receber um convite especial de Ana Castela (19).

A jovem cantora sertaneja gravará o primeiro DVD de sua carreira nesta noite, e escolheu a cidade de Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, para realizar seu grande sonho. A artista fez questão que a irmã de Simaria Mendes (40) participasse desse momento, e devido à logística, a artista precisou cancelar o show na capital paulista.

Nos Stories do Instagram, Simone falou sobre o adiamento da apresentação e revelou a data do novo show. "O show que aconteceria hoje lá no Vila JK não vai acontecer por conta de logística. Hoje eu participo do DVD da Ana Castela lá em Foz do Iguaçu, daqui a pouco vou tá fazendo essa apresentação linda com a Ana. do primeiro DVD dela", contou.

Em seguida, a cantora contou que sua apresentação no local acontecerá no dia 24 de maio, data que completa 39 anos de vida. "E no dia 24, já tá tudo preparado, show incrível para vocês no Vila JK. 24 de maio, meu aniversário, aí eu comemoro com vocês aqui em São Paulo. Tamo junto", completou.

Relacionamento com Gustavo Mioto

A cantora Ana Castela está vivendo uma paixão! Ela vive um romance com o cantor Gustavo Mioto há pouco tempo, mas evita rotular a relação. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que eles estão juntos, mas sem pressão.

"Ainda não é namoro, mas claro que a gente já passou da fase do 'estamos conhecendo'. Já nos conhecemos. Conhecemos a família. Mas, por enquanto, vamos deixar tudo em off. O dia que virar namoro mesmo, eu vou vir a público e contar que estou namorando", disse ela. "Como eu sou nova nesse mundo da internet, eu prefiro deixar um pouco em off as coisas e me preservo", afirmou.

