Após passar mal e cancelar show, Luan Santana tem data para voltar a cantar

O cantor Luan Santana assustou os fãs neste fim de semana ao cancelar um show no sábado, 01, devido a um mal-estar. Ele passou mal durante o voo e decidiu voltar para São Paulo para cuidar da saúde. Agora, em recuperação em casa, o cantor tem previsão de retomar sua agenda de shows na próxima quinta-feira (6).

Segundo o portal GShow, a assessoria de imprensa do cantor informou que ele se sentiu mal por conta de uma virose, mas que vai estar presente no shows de quinta, 06, em Catanduva (SP). Na sexta, 07, o artista se apresenta no Circuito Sertanejo, em Pedro Leopoldo (MG) e, no sábado, 08, marca presença em Americana (SP). A agenda do cantor tanto de junho, quanto de julho, não sofreu alterações.

Luan Santana passa mal e cancela show

De acordo com informações da equipe do artista, não se sentiu bem no dia 28 de maio e foi atendido no Hospital Albert Einstein, unidade Alphaville, onde recebeu um atestado recomendando quatro dias de repouso. Porém, ele insistiu em cumprir a agenda, voltou a passar mal no sábado e não conseguiu se apresentar.

"O cantor está em recuperação por um mal-estar que o levou a cancelar um show em Divinópolis (MG), ontem, 1º de junho. Vale ressaltar que, na terça-feira (28), após sentir-se indisposto e febril, Luan submeteu-se a uma consulta médica no Hospital Albert Einstein, Unidade Alphaville, com o doutor Caio Godoy Rodrigues, que o orientou a suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total. O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda de shows e se apresentou em Lages (SC), na quarta-feira (29), e em Votorantim (SP), na quinta (30). Mas no sábado, dia 1º/06, seguiu para Divinópolis (MG), onde ao pousar no aeroporto local voltou a sentir-se mal", dizia a nota.