Após dois anos, Preta Gil celebra volta do 'Bloco da Preta': ''Muito especial''

Nas redes sociais, a cantora Preta Gil celebrou o primeiro show oficial em 2022

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 18h46

Preta Gil(47) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para dividir uma ótima notícia com os fãs.

Após dois anos afastada dos palcos devido à pandemia da covid-19, a cantora revelou que fará seu primeiro show com o Bloco da Pretano dia 25 de março, no Rio de Janeiro.

"É com meu coração transbordando de alegria, que eu venho anunciar oficialmente o meu primeiro show com o @blocodapreta, depois de 2 anos!!! O evento acontecerá dia 25/03, no meu Rio, lá no @qualistage, que fica na Barra da Tijuca", revelou ela.

Em seguida, Preta também contou que no mesmo dia terá show da Gloria Groove (27), e que elas vão comemorar o ia do Orgulho LGBTQIA+. "E nesse mesmo dia terá show também da minha bonequinha @gloriagroove. Vamos celebrar juntas o 'Dia do Orgulho LGBTQIA+'!", acrescentou.

Para finalizar, Preta Gil confessou que está bastante ansiosa e nervosa para reencontrar os fãs. "Eu esperei tanto por esse momento e poder reencontrar meus fãs amados será muito especial. Confesso que estou um pouco nervosa e ansiosa para esse encontro, mas tenho certeza que será incrível."

Confira a publicação da artista sobre o show: