Após anunciar que está em remissão de câncer, Rita Lee surge em foto rara com o filho

Aos 74 anos, a cantora Rita Lee, que venceu um câncer recentemente, surgiu ao lado do filho, João, em foto rara

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 10h03

A cantora Rita Lee (74), que não é tão adepta as redes sociais, surgiu em uma foto rara ao lado do filho João Lee (43). Discreta, Rita usou seu perfil no Instagram para compartilhar a foto com o filho.

Rita Lee está em fase de remissão de um câncer no pulmão. A artista lutou contra a doença com tratamentos de imuno e radioterapia em 2021, e discreta, não divulga muitas fotos do seu dia a dia nas redes.

A cantora surgiu em uma foto rara ao lado do filho, João e sua gatinha, Mika. Rita Lee ainda é mãe de Beto (45) e Antônio, de 41 anos, todos frutos de seu casamento com Roberto de Carvalho.

Recentemente, a cantora Rita Lee adotou um novo visual. Após anunciar que está em fase de remissão de um câncer no pulmão, a artista fez uma aparição rara nas redes sociais e surpreendeu ao mostrar o novo estilo, de cabelo curtinho.

Veja a foto rara de Rita Lee com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Lee Jones (@ritalee_oficial)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!