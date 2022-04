Após 28 anos, Pink Floyd anuncia lançamento de música em apoio à Ucrânia:

A música será lançada na sexta-feira, 8 e os ganhos beneficiarão o fundo de ajuda humanitária da Ucrânia

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 16h52

Amanhã, 8, a banda Pink Floyd lançará uma nova música, Hey, Hey, Rise Up! em apoio ao povo da Ucrânia.

Hey, Hey Rise Up! foi grava no final de março e usa os vocais de Andriy, retirados de seu post no Instagram cantando na Praça Sofiyskaya a música Oh, The Red Viburnum in The Meadow, um empolgante folk de protesto ucraniano escrito durante a primeira guerra mundial.

O título da canção de Pink Floyd foi tirado da última parte da canção ucraniana, que leva a tradução Hey, Hey rise up and Joy.

Gilmour, que tem uma nora e netos ucranianos, diz: “Nós, como tantos, temos sentido a fúria e a frustração desse ato vil de um país democrático, independente e pacífico sendo invadido e tendo seu povo assassinado por uma das maiores potências mundiais”.

A canção chega acompanhada de um videoclipe filmado pelo aclamado diretor Mat Whitecross e filmado no mesmo dia em que a faixa foi gravada. “Gravamos a faixa e o vídeo em nosso celeiro, onde fizemos todas as transmissões ao vivo da Família Von Trapped durante o lockdown. É a mesma sala que fizemos o 'Barn Jams', com Rick Wright, em 2007. Janina Pedan fez o set em um dia e Andriy cantou na tela enquanto tocávamos, então nós quatro tínhamos um vocalista, embora não alguém que estava fisicamente presente conosco”, conta David Gilmour.

