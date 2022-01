Apaixonada, Virginia Fonseca rasga elogios para Zé Felipe: ''Você é sucesso''

Virginia Fonseca se declara nas redes após Zé Felipe lançar mais uma música

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 12h18

Nesta sexta-feira, 28, foi ao ar mais uma música de Zé Felipe (23)!

Logo após o lançamento de Malvada, Virginia Fonseca (22) quis mostrar o quanto está orgulhosa do marido.

Em seu Instagram, a influenciadora digital postou uma cena retirada do videoclipe do novo hit e prestou uma homenagem.

“Mais uma! Mais uma pra galera, mais uma que estou ao seu lado acompanhando toda sua dedicação com a música, toda sua ansiedade no dia do lançamento, todo seu esforço nas gravações, mais uma de muitas que virão se Deus quiser!”, começou na legenda.

“Você é sucesso, Zé Felipe, você é luz e merece tudo que vem acontecendo na sua vida! Estarei sempre aqui do seu lado pra te aplaudir e comemorar junto com você suas conquistas!”, se declarou em seguida.

Ao final, a loira não deixou de falar sobre os fãs: “E também não poderia deixar de agradecer vocês, nossos seguidores, que também estão com a gente sempre! Vocês fazem acontecer, é a maior parte disso tudo! Obrigada! Bora pra mais uma, que Deus nos abençoe, chama!”.

Não demorou para que o cantor deixasse um comentário no post da esposa. “Eu agradeço a Deus por colocar você na minha vida, você me fez acreditar em mim. Eu te amo, meu amor, e tô com você pra tudo. Te amo demais”, disse.

Veja a homenagem que Virginia prestou para Zé Felipe: