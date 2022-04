Aos 74 anos, Rita Lee está curada de câncer no pulmão e recebe homenagens de famosos

Cantora Rita Lee venceu luta contra câncer no pulmão após onze meses do diagnóstico e celebridades homenageiam a artista nas redes sociais

Notícia boa! A cantora Rita Lee (74) venceu a luta contra o câncer!

A artista está completamente curada da doença no pulmão que descobriu em maio do ano passado, de acordo com informações divulgadas pelo na segunda-feira, 11, pelo jornal Metrópoles.

Em 2021, ela descobriu tumor primário no pulmão esquerdo após check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo, e o diagnóstico foi divulgado nas redes sociais de Lee. Em tratamento ao longo do ano, com o apoio do marido, Roberto de Carvalho, Rita fez raras aparições na web.

A própria cantora confirmou a novidade ao repostar a notícia em seu perfil no Instagram.

Famosos celebram cura de Rita Lee

Nas redes sociais, as celebridades comemoraram a cura de Rita Lee. O filho de Rita, João Lee, fez questão de celebrar na web. "A sua força, coragem e determinação me emocionam", declarou ele.

Ney Matogrosso (80): "Roberto, fiquei muito feliz com a notícia que acabei de ler, diga a Rita da minha felicidade e diga a ela também do enorme amor que sinto por ela", escreveu Ney em mensagem publicada na web

Gilberto Gil (79) compartilhou uma manchete da notícia e escreveu: ''Comadre", usando um emoji de coração azul, ao som da música Refestança, sucesso da dupla em 1977.

Carolina Dieckmann (47): "Hoje eu não quero pedir nada, somente agradecer… Viva, Rita Lee", disse a atriz no Instagram.

