Aos 56 anos, morre a cantora Ludmila Ferber; Famosos lamentam!

Cantora e pastora Ludmila Ferber faleceu aos 56 anos de idade após lutar contra um câncer

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 10h16

Nesta quarta-feira, 26, faleceu em São Paulo a cantora gospel Ludmila Ferber, que lutava há anos contra um câncer de pulmão.

A pastora tinha 56 anos de idade e enfrentava a doença desde 2018. A informação do falecimento dela foi confirmada nas redes sociais pelo seu ex-companheiro, o empresário José Antônio Lino.

"Nada é mais desconcertante que a morte. Um caminho simples para uns, inexplicável para outros. Triste para todos… Obrigado por tudo que construímos juntos… Obrigado pelas 3 lindas filhas", escreveu ele no Instagram.

Homenagens nas redes sociais

Outras famosas cantoras evangélicas se manifestaram na internet sobre a morte de Ludmila Ferber, que lançou dezenas de álbuns e viajava pelo país para louvar e levar a mensagem de Deus.

"Ela foi uma verdadeira guerreira. Deixou um legado, marcou gerações. Eu me lembro da primeira vez que vi @pastoraludmilaferber cantar, da vez que ela estava gravando e eu pedi pra ficar sentada lá no cantinho da sala do estúdio onde ela ia por voz e ela disse: 'Pode sim Aline mas não pode fazer barulho algum tá bom?!'…ok,eu respondi', balançando a cabeça …Eu tinha apenas 12 anos de idade. Experiências que ficam pra sempre em nossos corações", relembrou Aline Barros.

"Nenhum propósito do Senhor será frustado. Ludmila, nunca parou de lutar! É assim que vamos lembrar sempre de você. Continuará cumprindo o seu chamado. Te amo para sempre. Nos vemos na eternidade", postou Mara Maravilha.

"Meu amor, minha dor, minhas orações, minhas lágrimas, meu grito da alma, minha saudade… @pastoraludmilaferber mila, minha amiga, meu coração… Você foi, você é, nossa amizade, seu ministério… São tantas histórias e lembranças que não cabem num post, numa foto. Temos uma vida e um legado. Eu amo você, o que você deixou de aprendizado", lamentou Fernanda Brum.