Ao lado de Luísa Sonza, Ludmilla lança nova edição do projeto musical 'Lud Session'

Projeto musical 'Lud Session' de Ludmilla e Luísa Sonza chegou às plataformas digitais na última quinta-feira, 30

Redação Publicado em 01/07/2022, às 09h04 - Atualizado às 09h31

Se tem alguém que sabe fazer acústico, é a cantora Ludmilla (27) que está de volta com o projeto Lud Session, desta vez com Luísa Sonza (23).

A parceria entre a dupla é um medley especial que passeia pelas músicas de Luísa e Ludmilla, e conta com um cover e homenagem ao artista MC Kevin (1998 - 2021).

O medley conta com as músicas: Tudo porque você mentiu, do álbum Hello Mundo de Ludmilla, 2019. Penhasco, do segundo disco de estúdio de Luísa Sonza, De rolê, canção de Lud, Café da Manhã, que é uma parceria da dupla e Doutora 3 do cantor MC Kevin.

A surpresa do medley veio com a canção Doutora 3, uma homenagem ao funkeiro MC Kevin, que faleceu em 2021:"Dedico essa música ao meu eterno e querido amigo MC Kevin. Para sempre em nossos corações", dedicou Ludmilla.

Com o medley especial, Ludmilla busca repetir o sucesso das outras edições do projeto Lud Session, que já teve Xamã e Gloria Groove como participações. Desta vez, Ludmilla veio acompanhada de Luísa Sonza e da Orquestra Maré do Amanhã.

Ouça o Lud Session com Ludmilla e Luísa Sonza: