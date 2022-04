No palco do Blue Note SP, Antonia Morais apresentará músicas do novo álbum

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 14h54

O mês de abril chega com novidades! Antonia Morais vai se apresentar no Blue Note SP pelo Rolling Stone Novas Vozes.

A cantora tem apresentação confirmada no dia 20, tocando as músicas do álbum Ímpar 60, com releituras do pai, Orlando Morais.

O aniversário de 60 anos de seu pai inspirou o disco Ímpar 60, que traz releituras de canções de Orlando Morais de uma maneira repaginada, pop e moderna. O single Costura, que foi originalmente gravada em 1996 é o carro chefe do álbum, que será lançado neste primeiro semestre.

“Sempre me imaginei cantando as canções do meu pai. Sinto que herdei o timbre e a musicalidade dele. Sabia que seria a hora certa quando esse desejo se manifestasse de forma indomável e ele se manifestou”, conta Antonia.

Antonia Morais vai apresentar as canções inéditas no projeto Rolling Stone Novas Vozes, que já conta com ingressos disponíveis para a apresentação especial.

Antonia Morais se apresenta em São Paulo pelo Rolling Stone Novas Vozes: