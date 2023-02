Aniversariante do dia, Shakira ganha bolo cheio de referências a música feita para ex-marido

Shakira completa 46 anos no mesmo dia que o ex-marido faz aniversario.

Nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, a cantora Shakira completa 46 anos e por uma coincidência do destino, mesmo dia em que seu ex marido, Gerard Piqué, completa 36 anos de idade.

A colombiana compartilhou em seu Instagram alguns bolos que recebeu de homenagem de seus fãs. Um deles estava decorado com fotos de Ferrari, Twingo e Casio, fazendo referência à música BZRP Music Sessions #53.

"Recebendo muitos bolos lindos", escreveu a artista em sua rede social.

Ela e Piqué terminaram o relacionamento após 12 anos de união e, pouco tempo depois, surgiram boatos de traição por parte do atleta, com Clara Chía (23), atual namorada do craque.

"Eu valho duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio", canta ela, em outra parte da música também relacionada ao ex-marido pelos fãs. Além disso, a artista também parece citar o nome dos dois no meio da canção, quando fala as palavras "sal-piqué" (que quer dizer respingado, em português) dando ênfase ao "piqué" e "claramente", dando bastante ênfase ao "clara".

Segundo o compositor e amigo da cantora, Keityn, a letra era pra ser ainda “mais agressiva”, citando até uma suposta doença sexual do jogador.

Apesar das alfinetadas, o compositor revelou que eles precisaram retirar trechos que estavam “além dos limites”. Segundo ele, a letra original falava sobre um suposto problema que Piqué enfrentou “na cama”, motivado por estresse, declarações sobre dívidas não pagas e alguns outros insultos diretos. O mais chocante de todos teria sido um relato de que o atleta teria tido uma doença sexual há dois anos, que Shakira agora acredita ser consequência de casos do ex com outras mulheres.

Alguns jornais espanhóis, Clara Chía, a atual namorada de Piqué, teria sido hospitalizada após uma crise de ansiedade. O motivo da crise de ansiedade da jovem teria sido as trocas de farpas públicas entre Shakira (45) e o ex-marido, Piqué, e as alfinetadas da cantora apontando as supostas traições de Piqué com a jovem enquanto ainda estavam casados.