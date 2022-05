Anitta: tatuador revela o preço da tatuagem íntima

Anitta deu o que falar após fazer uma tatuagem na região íntima e o valor do desenho foi revelado

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 15h02

A cantora Anitta (29) virou assunto na internet por causa de sua tatuagem íntima. Há algum tempo, ela tatuou a região do ânus e o assunto voltou a vir à tona após uma crítica do cantor sertanejo Zé Neto. Agora, o tatuador Lucas Maffei, que fez a tattoo de Anitta, revelou detalhes da criação.

Em conversa com o site UOL, o tatuador contou quanto costuma cobrar por uma tatuagem como a da cantora. “Cobro um valor por hora, dificuldade e pelo detalhe. Uma tatuagem igual a da Anitta sai em torno de R$ 500”, disse ele.

O tatuador ainda revelou o que ela tatuou na região íntima em contato com o Jornal O Globo. Segundo ele, ela escreveu 'love', que é amor em inglês, na região. “Achei bem inusitado. Escrevi a palavra Love”, disse ele, e completou: “A intenção era tatuar apenas a região genital, mas ela se empolgou e quis fazer algo no ânus”.

Anitta diz que vai revelar os desenhos das tatuagens íntimas

Nesta semana, Anitta contou que pretende mostrar os desenhos das tatuagens em seu novo projeto. Ela respondeu um fã que falou sobre a tatuagem íntima.

O internauta perguntou: “Afinal de contas, o que ela tatuou no tororó?”. E ela disse: “Vocês vão descobrir no próximo produto que vou lançar. Falta pouco. A logo da frente do produto é a tattoo que tenho na larissinha e a logo de dentro é a tattoo do tororó. Aguardem”.