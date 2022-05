Anitta surpreende no Billboard Music Awards falando vários idiomas

Cantora Anitta surpreendeu ao mostrar os idiomas que sabe falar durante a apresentação do 'Billboard Music Awards'

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 08h26

A cantora Anitta (29) foi destaque no Billboard Music Awards 2022 neste domingo, 15.

Além de ter impressionado com seu look milionário de grife, um vestido rosa todo brilhante, a artista brasileira surpreendeu ao mostrar seus dotes linguísticos.

Durante a apresentação com o cantor Michael Bublé (46), Anitta divertiu a plateia ao começar a falar em vários idiomas começando pelo português, depois espanhol e por fim o inglês.

"Ai claro é uma prazer tá aqui", falou em sua língua. Logo em seguida, ela disse que era um prazer estar ali com ele, isso em espanhol. Por fim, ela terminou pedindo para ele falar em francês, isso em inglês.

Na noite deste domingo, 15, aconteceu em Las Vegas, nos EUA, o Billboard Music Awards, premiação que celebra os talentos do ano.

Os maiores indicados da noite foram The Weekend (32) com 17 indicações, Doja Cat (26), com 14, mas muitos outros artistas como Dua Lipa (26), Ed Sheeran (31), Adele (34), Justin Bieber (28), Olivia Rodrigo (19), Taylor Swift (32) e BTS também se destacaram e foram premiados.

Anitta fala vários idiomas no Billboard Music Awards 2022; confira: