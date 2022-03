Anitta se surpreende com flores e celebra top 5 mundial de 'Envolver': ''Já fiz o que podia''

Cantora Anitta ficou curiosa para saber quem mandou buquê de flores e comemorou a conquista no topo mundial com o novo hit em espanhol

A cantora Anitta (28) segue fazendo história e tem muitos motivos para comemorar!

A brasileira atingiu o marco inédito no Top 5 Global do Spotify nesta terça-feira, 22, com o hit Envolver, que tem feito muito sucesso pelo mundo. A canção em espanhol em parceria com Justin Quiles também assumiu a liderança no ranking do Spotify Brasil.

Nas redes sociais, famosos e fãs estão apostando na coreografia da música, que tem crescido a cada dia nas paradas.

Nos Stories de seu Instagram, Anitta mostrou que recebeu um buquê de flores de um admirador misterioso e falou da conquista com Envolver.

"Parabéns, minha TOP 10 Mundial, rumo ao TOP 1, viu? Confio em você, continue sempre sendo essa garota talentosa que vem conquistando e encantando o mundo por onde passa, saudadeeeees!", dizia o bilhete, sem remetente.

"Me parece um pouco romântico, não sei quem mandou isso. Foi minha família? Não! Não botaram nome... 'Minha'? Não sou de ninguém, não! Em português não sei quem pode estar me chamando de 'minha' não", começou falando.

"Se eu quiser aposentar agora eu me aposento, já fiz o que podia e o que não podia. Se quiser aposentar eu posso... Calma, eu disse que se quiser!", brincou Anitta.

"Não disse que eu vou, mas que poderia! Já não tem nem mais o que fazer, tudo já foi feito. Ainda tem o Coachella, não vou me aposentar agora não. Tenho o álbum [também]", disse ainda.

Anitta curte noitada com Ronaldinho Gaúcho e rappers

Na noite de segunda-feira, 21, Anitta compareceu à festa de aniversário do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, que completou 42 anos de idade. Em clique publicado na web, ela apareceu ao lado do ex-atleta e dos rappers Filipe Ret (36), com quem vai lançar um feat em breve, L7nnon (27) e do norte-americano Jack Harlow (24). "De milhões", escreveu Ret na legenda da publicação.

