Anitta se encontra com as integrantes do BlackPink nos bastidores do VMA’s

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 19h55

Neste domingo, 28, acontece nos Estados Unidos a premiação VMA. Enquanto se preparava para o red carpet, Anitta se encontrou com o grupo de K-Pop BlackPink nos bastidores do evento.

Em seu Instagram, a brasileira compartilhou seu encontro com o grupo. As integrantes do grupo musical estavam todas usando vestidos pretos. Já a dona do hit “Girl From Rio” estava com calça jeans e uma camiseta preta.

“Compartilhando essa noite especial com BlackPink”, escreveu a dona do álbum “Versions Of Me” na legenda de seus stories.

Anitta e BlackPink além de estarem indicadas em categorias da premiação, também farão apresentações musicais durante o VMA’s.

Confira aqui o encontro de Anitta e BlackPink!

Reprodução: Instagram