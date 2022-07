Anitta se emociona ao lembrar de encontro com a cantora Shania Twain em show na Suíça

A cantora brasileira revelou que Shania Twain pediu para assistir a performance de Anitta na Suíça

Nesta segunda-feira, 4, Anitta compartilhou por meio de seu Instagram o encontro que teve com a cantora canadense Shania Twain.

“A Shania Twain pediu para ir no meu show, ficou dançando horrores e depois foi no camarim fazer foto”, revelou a cantora brasileira.

Anitta ainda falou sobre a emoção de encontrar a dona do hit Men !I Feel Like a Woman: “Você passou a vida ouvindo a pessoa, e de repente ela pede para ir no seu show”.

Shania ainda se encontrou com o irmão de Anitta, Renan Machado, e falou para a dona do hit Boys Don't Cry e o irmão “cuidarem um do outro”.

A dupla ainda contou para a cantora que suas músicas fazem muito sucesso no Brasil. E Anitta ainda lembrou da cantora Sandy ao contar que cantou a música “Etc e tal”, que é uma versão brasileira da música “Any Men Of Mine” de Shania cantada pela dupla Sandy e Junior.

Confira aqui imagens do encontro de Anitta e Shania Twain

Reprodução: Instagram