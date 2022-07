Anitta se diverte ao participar de trend com seus irmãos

A cantora Anitta entrou na brincadeira de uma trend e perguntou para seus irmãos se eles a defenderiam em uma briga

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 17h46

Nesta sexta-feira, 15, Anitta entrou em uma trend e se divertiu ao brincar com seus irmãos Renan e Felipe.

A cantora disse estar viciada em ver a trend em que os internautas pedem para os irmãos levantarem e colocarem o sapato para irem defende-los em uma briga.

“Não sei vocês, mas a minha vida no dia de hoje está se resumindo a assistir a trend do ‘bota o sapato’. O povo mandando o irmão botar o sapato para brigar por eles na rua”, comentou a artista.

Anitta então brincou que seu irmão Renan não a defenderia. “Gente, meu Deus do céu. Se eu chego para o meu irmão ele via falar ‘Vai dormir, garota’. Duvido que ele botaria o sapato, ele nunca ia! Jamais”, revelou a cantora.

Para provar, a dona do hit Boys Don’t Cry mandou mensagem para Renan, que respondeu: “Boto sapato nenhum. Vou falar para você não atender a porta”.

Já o irmão Felipe foi mais solícito e respondeu a cantora do álbum Versions Of Me dizendo: “Claro! Ainda chamava o Renan”.

Confira aqui Anitta fazendo a trend com os irmãos!

Reprodução: Instagram