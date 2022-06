Anitta se apresenta com Dadju em estádio com 50 mil pessoas na França

Em turnê pela Europa, Anitta canta sucesso 'Mon Soleil' com Dadju em estádio com 50 mil pessoas na França

Redação Publicado em 19/06/2022, às 12h54

Neste final de semana, 17, Anitta (29) começou oficialmente sua nova turnê internacional pela Europa! A cantora brasileira segue levando sua carreira multinacional para além do seu sucesso na América Latina.

Já na noite do último sábado, 18, a estrela carioca também pode celebrar seu sucesso na França, onde cantou com Dadju em estádio lotado, para mais de 50 mil pessoas!

A brasileira dividiu o palco com o francês no show de Dadju no estádio Les Parc des Princes, em Paris, casa do time de futebol Paris Saint-Germain.

"Estou muito feliz por esta noite. Muito obrigada a todo mundo da França por tanto carinho! Prometo melhorar o meu francês da próxima vez. A França é o meu sol", escreveu ela ao compartilhar vídeos do momento.

No show, além de cantar a música Mon Soleil, lançada em 2021, os dois artistas ainda celebraram o certificado de diamante da faixa na França, que equivale a 250 mil unidades equivalentes vendidas.

