Anitta revela que seu novo álbum "Versions Of Me" terá apenas uma música em português

Para comemorar a marca de 50 mil pre-saves, Anitta deu mais detalhes sobre o álbum "Versions Of Me"

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 16h06

Nesta quinta-feira, 7, Anitta(29) comemorou em seu Instagram a marca de 50 mil pre-saves em seu novo álbum Versions Of Me.

Quando a cantora disponibilizou seu álbum para ser salvo antes do lançamento, nesta última quarta-feira, 6, 10 mil pre saves foram feitos em menos de uma hora.

Ao anunciar a possibilidade do pre-save, a dona do hit Envolverincentivou seus fãs a salvarem o Versions Of Me. "Para cada 10 mil saves que conseguirmos, vou soltar um booom spoiler para vocês aqui", prometeu a brasileira.

Como prometido, ao bater 50 mil pre-saves, Anitta revelou como será a única música em português do seu novo lançamento.

A faixa será uma parceria com o rapper americano YG (32), o cantor brasileiro Papatinho (35) e o funkeiro Kevin o Chris (24). A canção será uma homenagem ao cantor Mr. Catra, que faleceu em 2018.

"Essa sou eu, YG e Papatinho no estúdio trabalhando na faixa mais forte de funk favela do álbum. Alguns anos atrás, o Rei do Funk Mr.Catra falece, deixando todos nós que trabalhamos com funk nos sentindo como órfãos", comentou a voz da música Boys Don't Cry.

A artista carioca ainda revelou como a canção irá homenagear o funkeiro que morreu aos 49 anos: "Antes do Mr. Catra morrer, ele deixou uma voz cantando com o meu bro Papatinho e nós decidimos trabalhar nesta faixa. Nós convidamos a maior voz do funk da nossa geração Kevin o Chris para se juntar a nós e o resultado é incrível".

"Eu decidi que está será a única música em português do álbum. E agora vocês sabem o porquê. Obrigada Papatinho, YG, Kevin o Chris e toda a família do Mr. Catra por me apoiarem nesta faixa", finalizou a cantora na legenda que escreveu junto ao vídeo das gravações da música.

O novo álbum de Anitta será lançado no dia 12 de abril, dias antes da cantora se apresentar no festival americano Coachella.

