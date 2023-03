Anitta recria visual icônico de Cher em parceria com Jão

Anitta trouxe proposta ainda mais sensual do look clássico de Cher em sua parceria com Jão

Anitta (29) e Jão (28) lançaram sua parceria - a música recebeu o nome 'Pilantra'. Com um videoclipe digno de cinema, a produção audiovisual é recheada de detalhes.

O vídeo conta uma história. Nela, Anitta e Jão vivem um romance em frente aos holofotes, nos anos 1970 mas a cantora o mata enquanto eles apresentavam um hit durante um programa de auditório.

Uma das inspirações para o clipe foi a dupla Sonny (1935-1998) e Cher (76). Os cantores eram um sucesso na televisão americana entre 1964 e 1974, com apresentações ao vivo.

De acordo com a revista Manequim, Jão contou em entrevistas que Anitta procurou recriar um visual icônico de Cher.

Assim, a peça que Anitta usa no videoclipe reúne os elementos mais queridos da cantora conhecida por sua voz grave, na época.

O vestido longo conta com o decote em V profundo em brilhos, trazendo um toque de sensualidade, combinados ainda com a estampa do vestido rosa e vermelho em faixas transversais com bordas.

Em alguns momentos do clipe, Anitta remove sua saia mais longa, ficando apenas com o body, o que torna o look ainda mais sensual.

Anitta volta a falar da gravadora e aconselha novos artistas: "Cuidado com tudo que você assina"

Anitta fez um longo desabafo sobre a sua gravadora, Warner. A cantora criticou a empresa e aconselhou novos artistas a terem cuidado a tudo que assinam.

"A comunicação com a Warner é tão boa [ironia] que eles me colocaram em uma postagem sobre o dia das mulheres, embora eu tivesse que vir a público para pedir o "respeito feminino" que essa data representa. Usaram ao fundo a música que eles disseram que nunca emplacaria sem uma colaboração porque eu 'não era forte o suficiente para isso'", ela disse.