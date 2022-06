Anitta quebra óculos de fã durante homenagem para Marília Mendonça no Rock in Rio Lisboa

Cantora Anitta arrancou risadas dos fãs ao quebrar óculos de fã enquanto cantava 'Some Que Ele Vem Atrás', parceria com Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 13h09

A cantora Anitta (29) chegou causando no Rock in Rio Lisboa e arrancou risadas dos fãs que estavam no local e nas redes sociais!

No domingo, 27, a artista brasileira se apresentou no palco principal do festival em Portugal e protagonizou uma cena inesperada enquanto fazia uma homenagem para a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021), que faleceu em novembro do ano passado em acidente aéreo.

Enquanto cantava Some Que Ele Vem Atrás, parceria com a sertaneja, a famosa desceu do palco e pegou um óculos escuros de uma das pessoas da plateia. Mas, na sequência, ao colocá-lo em seu rosto, o acessório acabou se partindo na mão dela, que tomou um susto: "Ai, c*ralho! Eu quebrei o óculos… desculpa!", disse ela.

O fã, Raphael Guedes, se manifestou sobre o óculos quebrado e brincou com a situação. "Primeira mulher que mudou minha forma de enxergar", postou Raphael nos Stories de seu Instagram, exibindo metade do óculos em seu rosto.

"Gente, cadê esse fã para eu dar óculos novos, que vergonha!", disse ainda a Girl From Rio na web à procura do fã.

Em seu perfil no Instagram, Anitta publicou registros da performance em Lisboa e celebrou mais uma conquista na carreira. "Nunca fui tão feliz! Obrigada Portugal", agradeceu a musa.

A MC Rebecca participou do show de Anitta, e o cantor Johnny Hooker também se apresentou no Rock in Rio Lisboa.

Simaria agradece Anitta por tocar 'Loka' no Rock in Rio Lisboa

Anitta emocionou Simaria (40), dupla de Simone (38), ao cantar Loka, parceria entre elas, no Rock in Rio Lisboa. A sertaneja fez questão de agradecer a amiga pela exposição da canção para todo o mundo. "Nossa música Brasileira ecoando no mundo! Obrigada @anitta @simoneesimaria @rafinharsq @kayky! Um dos clipes musicais mais vistos em toda história do Youtube Brasil!", disse Simaria.

Confira o momento em que Anitta quebrou o óculos do fã:

A ANITTA QUEBRANDO O ÓCULOS KKKKKKKKK pic.twitter.com/P7aFlFzu06 — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) June 26, 2022

Anitta com a voz embargada, pedindo pra Marília Mendonça cantar com ela, apontando o microfone pro céu, acaba com qualquer um. Ela sempre estará em todos os cantos! pic.twitter.com/CzoFOakVk4 — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) June 27, 2022

