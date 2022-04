Anitta leva os fãs à loucura ao publicar vídeo rebolando ao som de sua nova música

De top, Anitta é clicada rebolando muito ao som de 'Gata', sua nova música, nos bastidores e impressiona fãs com quadradinho

Anitta (29) se animou com o lançamento do seu novo álbum, Versions of Me, lançado oficialmente na última quarta-feira, 13.

Se preparando para o Coachella, na Califórnia, a cantora pausou os ensaios para mostrar todo o seu rebolado dançando o seu novo hit, Gata, em parceria com Chencho Corleone.

No video, a brasileira aparece usando uma calça de moletom e um top branco: "ver las GATAS bailando (ver as GATAS dançando)", escreveu ela ao convidar os fãs para entrarem no desafio.

Em questão de minutos o vídeo somava milhares de comentários: "Já estou aprendendo aqui", dispararam. "A maior do álbum", destacaram. "Anitta você é a minha religião", brincou um terceiro.

