Anitta lança sua nova música Boys Don't Cry, com clipe cheio de referências

O novo hit tem a produção de Max Martin, que já trabalhou com Britney Spears e The Weekend

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 21h36

Na noite desta quinta-feira, 27, Anitta(28) lançou sua nova música Boys Don't Cry!

O novo hit da cantora brinca com o mito de que os homens não choram e exalta a independência feminina. A canção é produzida pelo sueco Max Martin, que já trabalhou em hits como Baby One More Time de Britney Spears(40) e Blinding Lights de The Weekend (31).

Além da música, que é cantada totalmente em inglês, um clipe cheio de referências cinematográficas foi lançado no mesmo horário da música, às 21 horas.

De referências que vão de Beetlejuice a Harry Potter, o clipe foi dirigido pela própria Anitta junto ao diretor Christian Breslauer, que já trabalhou com artistas como Lil Nas X (22) e Doja Cat (26).

Confira aqui algumas imagens do novo lançamento de Anitta!

Uma das principais referências cinematográficas de Anitta no novo

clipe é o filme de Tim Burton, Beetlejuice

Foto: Gabriela Schmidt

Os figurinos de Boys Don't Cry foram feitos por Stia Abellan, que já trabalhou

com o cantor J Balvin - Foto: Gabriela Schmidt

Anitta já tinha dando um gostinho do que seria o clipe para os fãs,

compartilhando em seu Instagram trechos dos filmes

que foram usados como referência - Foto: Gabriela Schmidt

Confira aqui o clipe de Boys Don't Cry!