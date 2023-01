Anitta grava clipe em comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro

Fãs da cantora Anitta especulam que ela esteja gravando um clipe ao lado de icônico grupo de funk

A cantora Anitta (29) participou nesta quinta-feira, 26, de uma gravação de clipe em uma comunidade na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Nas fotos, a artista foi flagrada andando pelo local com os cabelos presos, um top e um shortinho bem curto.

O que chamou a atenção foi que ela estava acompanhada de algumas das integrantes do icônico grupo de funk Bonde das Maravilhas. As especulações de que a cantora estivesse gravando seu clipe na comunidade Santa Dalila, em Magé, começaram na última quarta-feira, graças ao tumulto que a presença da cantora causou na comunidade.

Moradores de Magé acompanhando as gravações do novo clipe de Anitta. 🔥👑pic.twitter.com/mgdfpk0d84 — Jeffers Junitta | Fan Account (@JeffersJunitta) January 25, 2023

Então, agora ela foi vista circulando pelo local. Nas fotos, podemos ver a artista brincando e comandando as câmeras que estão gravando o clipe. Além disso, ela aparece já em cena, chupando um sorvete. Ela usa um shorts preto com a escrita “Furacão 2000”, fazendo referência ao maior grupo de funk do começo do século 21 no Brasil.

Anitta grava clipe em comunidade - Créditos: Vicrtor Chapetta / AgNews

Anitta está vivendo affair com o rapper carioca Filipe Ret

Desde a parceria de Anitta e Filipe Ret (37) em Tudo Nosso, canção que integra o último álbum dele, Lume, muitos fãs têm shippado os artistas. Parece que a sintonia entre eles está além da música, já que os dois estão vivendo affair. A poderosa teria promovido uma festa em um hotel no Rio de Janeiro após o primeiro Ensaios da Anitta, que aconteceu na capital carioca no último dia 08 de janeiro.

O rapper foi um dos convidados, e ela teria pedido para que os seguranças o levassem para um dos quartos do sétimo andar do local, segundo informações do Jornal Extra. Depois de certo tempo, Anitta teria voltado para a festa, sem Ret. Ainda de acordo com o site, o clima entre eles era de troca de olhares e conversas ao pé do ouvido.