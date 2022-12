Anitta fica assustada com turbulência em avião e o vídeo viraliza

David Brazil flagra o momento de tensão de Anitta ao enfrentar turbulência em avião: 'Não adianta gritar'

A cantora Anitta (29) viveu momentos de tensão durante um voo nesta semana. Ela estava em um avião particular quando enfrentaram uma turbulência e ela ficou assustada. O influencer David Brazil (53) estava ao lado dela e gravou a reação da artista.

O vídeo viralizou nas redes sociais por causa do medo da cantora. Ela chegou a rezar durante o momento tenso. David não se segurou e ficou zoando a amiga para distraí-la. “Tá tudo maravilhoso, amor. Reza, reza”, disse ele, e completou: “Tá linda de perfil. Sem make, tá, e com medo. Não adianta gritar”.

Apesar do susto, o voo correu bem e Anitta chegou em segurança em sua casa no Rio de Janeiro. Vale lembrar que ela passou o Natal em Orlando, nos Estados Unidos, com a família e os amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Brazil (@davidpixbet)

Thalia relembra encontro com Anitta

A cantora Thalia (51) contou sobre a sua amizade com a cantora Anitta (29). Em um vídeo na TV CARAS, ela contou que as duas se dão muito bem. "[Somos] almas gêmeas. Nós sempre conversamos, através dos anos, aqui e ali”, disse ela.

E ainda relembrou o encontro delas em um evento internacional. “No Grammy Latino nós duas ficamos o tempo todo juntas, rindo, conversando e fazendo coisas malucas. Foi como quando se conhece uma pessoa e imediatamente começam a fazer as mesmas coisas, sem pensar. É uma cumplicidade”, acrescentou a artista.