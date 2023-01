Anitta fala sobre vídeo polêmico nos bastidores de clipe

Anitta se pronuncia após vídeo dos bastidores de clipe circular na web: 'Precisam ver o resultado para entenderem do que se trata'

A cantora Anitta (29) falou sobre o vídeo polêmico que circulou pelas redes sociais nos últimos dias. Uma imagem da artista nos bastidores da gravação do seu novo clipe deu o que falar e, agora, ela se pronunciou.

Nas imagens vazadas, Anitta apareceu simulando uma cena de sexo oral. “Precisam ver o resultado para entenderem do que se trata. Infelizmente não temos como controlar que as pessoas façam vídeos e soltem. O que podemos esperar agora é a galera ver o resultado desse trabalho”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

Então, a artista comentou sobre a repercussão do vídeo. “Acho que é só um sinal de que a galera vai adorar. Quando dá essa 'gordurinha' (fofoquinha), é porque via dar certo”, afirmou ela, e completou: “Cheguei a conclusão de que sou uma artista que luta pela liberdade sexual. É contra a hipocrisia. Acho que, durante todos esses anos de carreira, vi muita hipocrisia acontecer”.

Anitta usa look sofisticado no casamento do irmão

Há poucos dias, a cantora Anitta foi ao casamento do seu irmão, Felipe Terra, com um vestido de luxo. Ela escolheu um vestido rosa para ser madrinha na cerimônia ao lado do outro irmão, Renan Machado.

A cantora elegeu um vestido longo da marca de luxo italiana Dolce & Gabbana. A peça, rosa e toda rendada, está avaliada em quase US$7,4 mil, que hoje dá um pouco mais de R$40 mil.