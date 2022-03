Anitta é a primeira brasileira a entrar no Top 10 de chart global do Spotify com seu hit Envolver

Anitta conquistou a marca de primeira brasileira a entrar para o Top 10 do chat mundial

Neste sábado, 19, Anitta (28) atingiu mais um marco em sua carreira com seu novo hit "Envolver"!

A cantora entrou para a história ao se tornar a primeira brasileira a entrar no Top 10 mundial do streaming de música Spotify.

Seu novo hit envolver está em 9º lugar na parada mundial do Spotify, e nesta última sexta-feira, 18, Anitta já havia quebrado o próprio recorde ao conseguir emplacar a música na posição 17 do chart global.

Envolver é a primeira música de um artista brasileiro a conseguir este feito, e só até a tarde deste dia 19, já havia sido tocada 2,5 milhões de vezes na plataforma Spotify.

Uma parte do sucesso do novo hit de Anitta é por conta de sua coreografia que viralizou recentemente, e que até a apresentadora Ana Maria Braga (72) decidiu participar. No aplicativo TikTok, Envolver se tornou a 6ª música mais popular entre os usuários.

A comemoração da conquista de Anitta!

Os fãs de Anitta comemoraram muito a conquista da diva pop com tweets dizendo "Anitta você venceu" e relembrando uma entrevista que a cantora deu no início de sua carreira em que dizia: "Não custa nada sonhar alto pra caramba". "Que incrível! Que orgulho", tweetou outra fã de Anitta comemorando o feito da diva pop brasileira.

Quem também parabenizou a cantora foi o apresentador Luciano Huck (50), que escreveu em seus stories: "Mérito 100% dela. Sucesso batalhado e merecido. Muito orgulhoso de você querida amiga".

