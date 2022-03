Anitta e Miley Cyrus juntas no Lollapalooza? Vem entender!

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente a apresentação de Miley Cyrus no Lollapalooza, que está marcada para este sábado (26), a internet deseja saber sobre os rumores da participação de Anitta durante o concerto da estadunidense.

Nesta semana, por meio das redes sociais, usuários compartilharam um vídeo em que é possível ouvir a potente voz de Miley Cyrus ensaiando o novo single da garota do Rio, "Boys Don't Cry". O recente lançamento em inglês foi filmado durante a passagem da loira na Colômbia, e tudo indica que Anitta estará nos palcos do festival mais aguardado do momento.

E para te ajudar a entrar no clima de um dos shows mais esperados do Lollapalooza, preparamos uma lista mega especial com alguns dos discos de Miley.

Confira nossa seleção:

1. Plastic Hearts

2. Bangerz

3. She's Coming

4. Miley Cyrus and Her Dead Petz

5. Younger Now

6. Can't be Tamed

