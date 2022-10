Anitta desabafa sobre período longe das redes sociais

Anitta rebate rumores de depressão ao contar sobre o seu período afastada das redes sociais nas últimas semanas

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 17h06

A cantora Anitta reapareceu nas redes sociais neste domingo, 30, após ficar um período longe da internet. Em uma live no Instagram, ela rebateu os rumores de que seu sumiço teria acontecido por causa de uma suposta depressão. A artista negou a depressão e disse que precisou ficar um tempo perto de sua família.

"Eu não tenho olhado muito as redes sociais já tem pouco mais de um mês. E muita gente vive especulando, né? Gente, não estou em depressão. Estou feliz, plena, bem", disse ela, e completou: "E eu vim aqui principalmente porque utilizaram o meu sumiço e esse momento em que eu estou precisando ficar mais comigo mesma pra fazer política. Eu não mudei minha intenção de voto, eu continuo achando e concordando que o meu voto precisa ser o mesmo que eu já tinha feito no primeiro turno. Acredito que o amor precisa vencer".

Então, ela contou sobre o período com a família. "Eu fiquei fora da internet por uns motivos, aconteceram algumas coisas na minha vida e eu quis muito abraçar minha família. E eu lembrei do último momento em que estive com eles e só tinha brigas políticas. Nossos momentos se limitaram a discussões, ofensas, gritarias. E aí eu pensei: 'Nossa, é isso o que a gente está virando, né? O que o país está virando'", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta faz história no People’s Choice Awards 2022

Anitta foi indicada para uma das principais categorias do People’s Choice Awards, concorrendo ao “Artista Latino do Ano”. Ela disputa a premiação com grandes nomes da música latina, como Bad Bunny, Becky G, Shakira, Karol G, Rauw Alejandro, Rosalía e Sebastián Yatra.