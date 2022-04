Anitta comenta seu primeiro show no Coachella: ''Ainda não consigo superar...''

Anitta mostrou toda sua alegria após realizar seu primeiro show no Coachella na última sexta-feira, 15

Parece que Anitta (29) ainda não superou o show que realizou no Coachella na última sexta-feira, 15.

Isso porque, neste domingo, 17, a cantora publicou em suas redes sociais uma série de cliques da apresentação onda dela aparece se divertindo muito em cima do palco, usando seus figurinos estilosos e mostrando toda sua brasilidade.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Ainda não consigo superar... Ah. Se você perdeu, você não está completamente f*dido porque vamos fazer isso de novo na próxima sexta-feira. Palco Coachella 18h".

Mais cedo, a funkeira já havia usado suas redes para agradecer pelo show, publicando alguns vídeos de sua apresentação, onde ela aparece ao lado de Snoop Dogg (50), Diplo (43) e Saweetie (28).

"Olá, mundo, bem-vindo ao Brasil. Este é o meu país. Só quero dizer muito, muito, muito obrigado. Eu te amo muito Snoop Dogg tenho muito respeito e gratidão. Nenhuma palavra poderia explicar. Para sempre grato. Diplo você é minha família para sempre. Saweetie você é muito especial, incrível, impecável, tudo, te amo e que bom que você veio cantar comigo ontem.", iniciou ela falando de seus companheiros.

Em seguida, ela agradeceu o festival e sua equipe: "Toda a minha EQUIPE amo muito vocês, sou muito grata por ter vocês na minha vida. Meus fãs são a coisa mais incrível do mundo. Obrigado Coachella por tratar a mim, minha equipe e todos os artistas igualmente com tanto respeito e apoio, não importa quem sejam ou quão grandes sejam. Nada do que digo aqui pode descrever adequadamente o que aconteceu em tantas vidas ontem em tantos aspectos diferentes.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Orgulho!", disse um. "Rainha!", falou outro. "Perfeita poderosa!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques e vídeos do primeiro show de Anitta no Coachella:

