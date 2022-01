Anitta comenta estilo rock'n'roll para 'Boys Don't Cry': ''De volta à minha adolescência''

Com visual rock'n'roll cheio de nostalgia em 'Boys Don't Cry', Anitta relembra juventude ouvindo o estilo musical

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 17h23

Na última terça-feira, 25, Anitta (28) utilizou suas redes sociais para comentar sobre seu novo visual para a promoção do single Boys Don’t Cry.

Continuando sua carreira com mais um hit em inglês, a cantora decidiu adotar um look bem rock’n’roll e sensual, que revelou ser um dos preferidos da juventude.

“Tô me sentindo de volta à minha adolescência com a estética desse novo single. Eu era rockeira/emo de cabelo preto e vermelho… Queria voltar no tempo e mostrar pra Larissa adolescente, ela ia amar”, escreveu a artista na legenda do post.

O single tem data de estreia marcada para sexta-feira, 28. A faixa foi produzida por ninguém menos que Max Martin (50), que já trabalho com Britney Spears (40) e Taylor Swift (31).

Para lançar a canção como se deve, Anitta ainda está confirmada para participar do programa de Jimmy Fallon (47), o The Tonight Show, um dos mais assistidos dos Estados Unidos.