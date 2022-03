Anitta atinge a quarta posição em chart global com seu hit "Envolver"

Anitta já fez história ao se tornar a primeira brasileira a chegar no Top 10 em um chart global de streaming de música

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 19h14

Nesta quarta-feira, 23, Anitta (28) conseguiu mais um feito histórico e conquistou a quarta posição no chat global de um streaming de música.

A dona do hit Envolver é a primeira artista brasileira a chegar tão alto na parada mundial do streaming Spotify.

Anitta já havia conseguido o feito histórico de se tornar a primeira cantora do Brasil a chegar no Top 10 global na plataforma de música.

Na última terça-feira, 22, a diva pop brasileira fez um post em seu Instagram comemorando a chegada no Top 5, quando ainda estava na quinta posição do chart.

"Sem palavras. Primeira brasileira da história do meu país a conseguir uma música no Top 5 global", escreveu a cantora da música Boys Don't Cry na legenda do post.

