Anitta aposta no look curtinho para nova gravação

Anitta rebola e arrasa com look ousado ao ser flagrada nos bastidores de nova gravação no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 16h47

A cantora Anitta aproveitou a tarde desta quarta-feira, 8, para gravar um novo projeto audiovisual no Rio de Janeiro. Ela foi flagrada dançando ao ar livre na região da Lapa enquanto estava acompanhada de uma equipe de filmagem.

Nas imagens, a beldade exibiu a sua beleza ao aparece com um look curto, composto por top, shorts jeans, lingerie à mostra e botas. Entre uma gravação e outra, ela acenou para os fãs que estavam na região.

Fotos de Anitta em uma gravação:

Anitta comemoração recuperação do pai após câncer no pulmão

Na noite de terça-feira, 7, Anitta escreveu um recado nas redes sociais sobre o diagnóstico do pai e disse que ele teve um milagre em sua vida. "Acabou! Na semana semana passada fui pega de surpresa na única coisa que pode atrapalhar a minha força. A minha família. Meu pai (meu melhor amigo) teve um derrame de repente no início da semana e então as coisas aconteceram tão rápido. A incrível Dra. Ludhmila Hajjar decidiu verificar não apenas seu cérebro, mas todo o seu corpo e encontrou um câncer no pulmão. Corremos rápido, ela preparou a cirurgia em dois dias e um milagre aconteceu tão rápido quando a má notícia que veio. (graças a Deus, aos Orixás e a todas as suas orações e boas energias)", disse ela.

E completou: "O câncer foi totalmente removido e hoje, depois de todos os exames, a biópsia das coisinhas ao redor do câncer deu positivo e meu pai está 100% curado. Milagres acontecem! Obrigada, obrigada, obrigada! (Também para Lewis Hamilton: o maior ídolo do meu pai que o ajudou enviando um vídeo no dia da cirurgia para fazê-lo pensar positivo e acreditar na cura). Nunca me senti tão triste naquela época... Mas agora... nunca me senti tão feliz. Tanto apoio. Para sempre grata".