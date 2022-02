Anitta aposta em vestido decotado e rouba a cena no Premio Lo Nuestro: "Impecável"

A cantora contou com uma superprodução para se apresentar no Premio Lo Nuestro

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 09h05

Anitta (28) deixou seus fãs impressionados com sua beleza mais uma vez. A cantora participou do Premio Lo Nuestro na última quinta-feira, 24, e surpreendeu com a produção.

A cantora apresentou seus hits no palco do Premio Lo Nuestro, uma premiação latina que acontece em Miami, nos estados Unidos.

Para o tapete vermelho e para apresentar categoria do prêmio, Anitta apostou em um vestido da grife Valentino, com um decote generoso e queridinho das famosas.

Em seu perfil no Instagram, a cantora do hit Envolver, mostrou detalhes da produção e compartilhou os cliques lindos no tapete vermelho.

Durante a premiação, Anitta performou Envolver e o hit No Chão Novinha, sua parceria de sucesso com Pedro Sampaio.

Anitta aposta em vestido decotado e rouba a cena no Premio Lo Nuestro: