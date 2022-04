Anitta anuncia que está pronta para a segunda semana de Coachella

Anitta abriu o primeiro dia do festival e agora se preprara para performar de novo na segunda semana do Coachella

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 18h39

Anitta(29) já está pronta para a segunda semana do Coachella! Nesta segunda-feira, 18, a cantora postou em seu Instagram alguns cliques na cidade onde está acontecendo o festival.

Nas fotos publicadas, a artista brasileira usava um look all-black composto por um top e calça. A dona do hit Envolver complementou o visual com um boné e óculos escuros.

"Acordei já esperando pela segunda semana de Coachella. Eu estarei lá de novo entregando festa, show, performance, voz, fashion, twerk, dança, twerk de novo, diversão e muito mais", prometeu Anitta na legenda da postagem.

No último dia 15, a cantora do álbum Versions Of Mesubiu ao palco do Coachella e levantou o primeiro dia de festival com toda a brasilidade no palco e nos looks.

