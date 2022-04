Anitta anuncia parceria com o cantor Khalid em seu novo álbum "Versions of Me"

O feat de Anitta com Khalid intitulado "Ur Baby" faz parte do álbum "Versions Of Me" que será lançado neste dia 12

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 21h44

Nesta quarta-feira, 6, Anitta(29) revelou uma surpresa do seu novo álbum intitulado Versions of Me, um feat com o cantor Khalid (24) em uma das faixas do disco!

A música intitulada Ur Baby será a décima faixa do novo lançamento da cantora da música Boys Don't Cry.

A novidade foi dada pela cantora em seu Instagram em comemoração aos 10 mil pre saves do novo álbum em menos de uma hora. "Para cada 10 mil saves eu vou soltar um boommm spoiler", prometeu a diva pop.

O spoiler foi um vídeo ao lado de Khalid em que os dois artistas trabalhavam na nova faixa. "Esse é o Khalid quando estávamos terminando a nossa primeira música para o meu álbum. E essa sou eu tentando segurar as lágrimas porque eu não consegui controlar minhas emoções quando ouvi o resultado", revelou a brasileira na legenda do vídeo.

Em seu Twitter, a dona do hit Envolver revelou mais detalhes da parceria. "É uma música romântica. Não é dançante. É uma vibe meio R&B. Para ouvir quando a gente está apaixonado e pensando em alguém".

O álbum Versions of Me será lançado no dia 12 de abril, dias antes de Anitta performar no festival americano Coachella.

Confira aqui o vídeo de Anitta com Khalid!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)