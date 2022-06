Anitta abre o jogo sobre investimentos em sua carreira: “É do meu bolso mesmo”

A cantora Anitta respondeu um fã nas redes sociais e falou sobre seus investimentos em sua carreira musical

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 19h24

Nesta quarta-feira, 29, Anitta (29) abriu o jogo em seu Twitter sobre os investimentos financeiros que faz em sua carreira musical.

Um fã elogiou o visual do vídeo clipe da música Tropa, para o jogo FreeFire. O clipe, inclusive, contou com figurinos do estilista Fabricio Neves.

“É esse tipo de clipe que queremos, Anitta! Com muita qualidade e cenários”, escreveu o seguidor da cantora no Twitter.

A artista que recentemente se apresentou no Rock In Rio de Lisboa respondeu o fã. “Pois tu acha que eu faço o quê? É do meu bolso mesmo hahahah. Tá achando que meu dinheiro é infinito, é ? hahaha. Tu acha que não tenho jatos, joias e mansões por aí por quê hahah Foi tudo nas entregas de artistas de milhões hahaha”, disse.

Anitta, que está namorando o produtor Murda Beatz, ainda comentou sobre outros investimentos que realiza. “Sem contar doação, amigo que tá no perrengue, família, fã que quando tá passando por necessidades que o QG me manda e a gente resolve (tudo em sigilo ÓBVIO)... Se não fosse todos esses babados eu já tava era de jato pra tudo quanto é canto esbanjando férias hahahah”, relatou a cantora.

