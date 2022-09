Andreas Kisser relembra últimos momentos com a esposa

Patricia Kisser, esposa do músico Andreas Kisser, morreu em julho de 2022

O músico e guitarrista da banda Sepultura, Andreas Kisser (54), relembrou durante sua participação no programa Conversa com Bial, os últimos momentos que viveu ao lado de sua esposa, Patricia Kisser, que veio a falecer em julho deste ano, aos 52 anos de idade.

A médica lutava contra um câncer de cólon, mas não resistiu. Deixou Andreas e três filhos, Enzo, Giulia e Yohan. O músico recorda que, quando soube da piora do quadro de saúde de sua esposa, estava em uma turnê na Europa com o Sepultura, mas retornou o mais rápido possível para o Brasil. “A médica me mandou uma mensagem dizendo que queria falar comigo. Liguei para ela e ela disse ‘a coisa está assim, seria melhor que você estivesse aqui’”, contou. Então, a banda improvisou outro guitarrista e Andreas voltou.

“Muito rapidamente o Sepultura organizou outro guitarrista para continuar a turnê[…]. E eu voltei. Quando cheguei fiquei dois dias maravilhosos com ela […], mas estava com as máquinas. Estavam, na verdade, desmamando ela das máquinas para ver como ela reagiria”, relatou o artista.

Segundo o guitarrista, o quadro de Patricia era irreversível e para evitar toda a dor que a médica sentia, o ideal seria a prática da eutanasia, algo ilegal no Brasil. “Cheguei numa segunda-feira e, infelizmente, na quarta-feira ela deu uma caída, e, a partir dali, a coisa não voltou mais. As notícias ficaram pesadas. Tive que ouvir que a situação era irreversível, que teria de entrar a equipe do paliativo. A Patricia estava consciente até o fim, o caso dela era um caso clássico de eutanásia.Se tivéssemos isso na lei brasileira legalmente, poderíamos ter utilizado esse artifício na situação dela, porque ela estava consciente, não aguentava mais, o corpo não aguentava mais, uma situação irreversível”, explicou Andreas.

Também durante o programa, o músico disse que irá fazer o PatFest, um festival beneficente que acontecerá em homenagem à sua falecida esposa, que acontecerá no dia 28 de setembro, em São Paulo. O objetivo do evento é arrecadar renda para a comunidade compassiva.

“O PatFest é uma semente que queremos plantar para trazermos o assunto morte à tona, e as possibilidades de morte que a gente pode ter na vida, como o testamento vital, comunidade compassiva, tudo isso que eu não sabia”, detalhou.

Andreas Kisser recorda foto com esposa um mês após sua morte

Em seu perfil no Instagram, Andreas Kisser, guitarrista da banda brasileira, Sepultura, publicou uma foto ao lado da esposa. "Saudades", escreveu ele na legenda da postagem. O artista recebeu o apoio dos seguidores e amigos nos comentários. "Força Andreas", comentou Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial. "Ela está sempre perto de você", disse uma seguidora. "Que foto! Um dia vamos todos nos reencontrar! Fique em paz, mestre!", escreveu um fã.

