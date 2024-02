Ana Castela detalha improviso ao enfrentar perrengue em abertura de show

Após se apresentar no Carnaval de Brasília, a cantora Ana Castela se divertiu ao revelar que enfrentou um perrengue inusitado

A cantora Ana Castela compartilhou com os fãs um episódio inusitado que vivenciou no Carnaval de Brasília, na última segunda-feira, 12. Através das redes sociais, ela contou que o salto de sua bota quebrou durante a abertura de seu show, faltando poucos segundos para entrar no palco.

Bem-humorada, a artista detalhou como enfrentou o perrengue. "Hoje, antes de entrar no palco, eu estava com a minha bota prata... rapaz, ela não quebrou? Não saiu o salto? Eu me senti a Taylor Swift", se divertiu a boiadeira, mostrando o calçado.

Na sequência, ela explicou que precisou improvisar e, apesar do incidente, deu início normalmente à apresentação. "Aí já estava na abertura, a Bruna correu para pegar a outra bota, meteu o louco e eu falei: 'Vou ter que entrar assim mesmo, sem salto na bota', e aí deu tempo", relatou a cantora.

Recentemente, Ana Castela fez um sincero desabafo com os fãs a respeito das críticas que passou a receber após o fim de seu namoro com o cantor Gustavo Mioto. Durante um de seus shows, a famosa abriu o coração e falou sobre ser apontada como 'imatura'.

"Ultimamente estão me chamando de imatura e criança. Obviamente eu sou muito imatura, muito criança mesmo, mas eu duvido que as minhas crianças que estão aqui não gostem", iniciou ela.

E completou: "Quem é muito adulto, muito chato e não deixa a sua criança interior sair, já morreu na vida. Não é porque se têm trinta, vinte, quarenta ou cinquenta anos que devemos ser pessoas sérias ou só trabalhar. Se você só trabalhar, a cabeça de vocês pira, e é todo tipo de trabalho; a gente sempre tem que deixar a nossa criança interior sair".

Gustavo Mioto revela diferença entre ele e a ex, Ana Castela

O cantor sertanejo Gustavo Mioto se separou da cantora Ana Castela há cerca de um mês e deixou os fãs saudosos do ex-casal. Agora, em uma nova entrevista, ele contou uma diferença nas personalidades dos dois.

Ele contou que eles têm hábitos diferentes. "Como eu já sou velho… Velho assim, eu comecei cedo no mercado. Então, eu nunca fui de sair, nunca fui de dançar na balada, de ir para cima, como ela é", disse ela ao Conceito Sertanejo.

E ele ainda completou: "Eu acho que nunca foi um problema. Para mim, faz sentido, que ela tinha essa vibe mais para cima, e eu tenho essa vibe mais calma. Assim, para mim, era um complemento, um do outro".