Amigos de ex-Menudo Adrián Olivares pedem ajuda para funeral do cantor

Amigos e ex-integrantes da banda Menudo criaram vaquinha online para arcar com as despesas do funeral de Adrián Olivares

Amigos do ex-Menudo Adrián Olivares se reuniram para arcar com as despesas do funeral do cantor, que morreu na segunda-feira, 8, aos 48 anos de idade, no México. Através das redes sociais, eles divulgaram uma vaquinha online e pediram ajuda dos fãs do artista.

Sucesso no início da década de 1990, Adrián foi diagnosticado com doença de Chron - uma condição que causa inflamação do trato gastrointestinal - e faleceu após complicações durante uma cirurgia. De acordo com amigos e ex-integrantes do Menudo, a família do famoso não possui condições suficientes para realizar o velório.

"Nosso querido Adrian faleceu inesperadamente às 5h30 do dia 8 de julho. Como muitos sabem, ele era um pai incrível para as suas três filhas, Eliana, e as gêmeas Lia e Lilly. Por favor, se puderem doar, agradeceríamos, já que a família não tem recursos para dar a Adrian o último adeus, assim como ajudar as filhas dele com os gastos necessários. Todas as doações serão entregues a Natasha, mãe de Adrian. Assim que tivermos informações do velório, compartilharemos", informaram no texto da vaquinha, criada na plataforma 'Go fund me'.

O link da ajuda foi compartilhado na página oficial do grupo Menudo. A meta prevista é de 10 mil dólares para custear todas as despesas do funeral. Vale lembrar que o grupo Menudo fez sucesso entre 1970 e 2009, tendo várias formações de integrantes. Adrián fez parte da terceira geração da banda e ficou no grupo até 1993.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MENUDO® ANOS 80 OFICIAL ⭐🇧🇷 (@menudoanos80oficial)

Ex-Menudos lamentam morte de Adrián Olivares

O cantor Adrián Olivares, ex-integrante do grupo Menudo, faleceu aos 48 anos de idade no México. A morte dele foi confirmada por meio de amigos próximos, mas a família ainda não se pronunciou. Os detalhes sobre a morte dele não foram divulgados na imprensa internacional.

Nas redes sociais, o ex-Menudo Robert Avellanet lamentou o falecimento de Adrián. "Força para sua família. Feliz transição para sua alma. Sempre me lembrarei de seu grande senso de humor. Nos encontraremos lá, irmão. Descanse em paz", afirmou ele.

O também ex-colega de grupo Sergio Blass escreveu um recado sobre o momento de tristeza com a partida do artista. "Voe alto, irmãozinho. Muita força para sua família. Você sempre foi maduro para a sua idade e tinha um carisma inigualável. Você sempre viverá em nosso coração", declarou.