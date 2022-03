Alok lança single 'Meu Amor' em parceria com Ixã, compositor de 19 anos que conheceu em ritual indígena

DJ Alok anunciou lançamento de seu projeto com raízes indígenas, o single 'Meu Amor', feat com jovem Ixã, que conheceu em cerimônia espiritual

Publicado em 04/03/2022

Nesta sexta-feira, 04, tem mais uma música de Alok (30) chegando nas plataformas digitais!

A canção Meu Amor, em parceria com Ixã, de apenas 19 anos, já está disponível para o público. O clipe do single será disponibilizado no YouTube às 12h desta sexta-feira.

Nas redes sociais, em seu perfil no Instagram e no Twitter, Alok falou sobre o lançamento e contou como conheceu o jovem compositor, seu parceiro musical no novo projeto, durante as gravações de seu álbum autoral com previsão de lançamento para este ano, que aconteceram em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

"Sem exagero, acabei de lançar uma das músicas mais especiais que já produzi na minha carreira - Meu Amor", começou escrevendo o marido de Romana Novais.

"A história por trás dela é incrível: Enquanto eu estava produzindo o meu álbum inspirado nas raízes indígenas, recebi 12 povos diferentes. E durante o encontro com o Mapu, uma grande liderança Huni Kuin, conheci um garoto super tímido chamado IXÃ. Ele ficou por 8 dias sem falar. Ele não se comunicava e sempre muito introspectivo", continuou sobre o encontro em cerimônia espiritual com o Povo Huni Kuî.

"No último dia enquanto eu estava em uma cerimônia deitado de olhos fechados... Ouvi uma voz angelical. Parecia que eu estava no céu. Quando eu abri os olhos, adivinha quem estava cantando? Aquele garoto chamado IXÃ. Fiquei impressionado e disse pra ele: - Cara! Precisamos ir pro estúdio amanhã! E fomos! Bom... O resultado vocês podem conferir agora em todas as plataformas", finalizou o artista, celebrando a parceria.

Ixã usou suas redes sociais para agradecer o convite de Alok. "Até onde um sonho te leva a encontrar pessoas que acreditem em você. Tudo foi muito lindo como um sonho mesmo, e todos que estavam presentes no dia da descoberta são a prova deste momento. Você acreditou em mim. Ser reconhecido e valorizado como artista não tem preço e você sempre com sua humildade me tratou assim (um astro, um artista). "Te conheci pela música" foi o que você me disse. E que honra a música nos proporcionar este encontro. A nossa conexão e parceria a minha eterna gratidão @alok e toda equipe".

Confira as postagens de Alok sobre o single 'Meu Amor':

