Música / SHOW PARA A RAINHA!

Alicia Keys revela detalhes sobre seu show no Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II

A cantora Alicia Keys revelou que a Rainha Elizabeth II escolheu todas as canções no repertório do show no Jubileu de Platina

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 18h17