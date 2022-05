Alanis Morissette e Olivia Rodrigo cantam juntas em show

Na noite da última terça-feira, 24, Alanis Morissette (47) e Olivia Rodrigo (19) performaram juntas em show, surpreendendo fãs.

Durante um show da jovem cantora em Los Angeles, Alanis apareceu para cantar seu hit You Oughta Know ao lado da voz de Drivers License.

Após a performance, Olivia que é fã de Alanis, comentou sobre o momento especial: "Essa é realmente a coisa louca que já aconteceu comigo. Ela é um anjo", disse a jovem para a paleteia.

Olivia está rodando o mundo com a turnê do seu álbum Sour. Todos os show da chamada Sour Tour se esgotaram em quatro dias.

Alanis Morissette joins Olivia Rodrigo on stage in L.A. to perform “You Oughta Know.” #sourtourpic.twitter.com/PR5WU3CcqO