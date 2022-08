ADORA revela detalhes de sua parceria com Daniel Cruz na música 'Facilita'

A cantora ADORA conta sobre como foi gravar o clipe da música Facilita, que é seu novo single em parceria com o cantor Daniel Cruz

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 17h55

A cantora ADORA está radiante com a sua parceria com o cantor Daniel Cruz na música Facilita, que chegou às plataformas digitais há poucos dias. Inclusive, ela contou à CARAS Digital como a parceria surgiu.

“A parceria surgiu através de um convite informal. Já conversávamos sobre essa possibilidade. Então, quando ele me mostrou a música, eu fiquei muito feliz com o convite e logo aceitei”, disse ela, que já admirava o trabalho do amigo. “Nós acompanhávamos o trabalho um do outro. Desde quando passei a conhecer mais do seu trabalho autoral, eu vi que ele era muito talentoso. Com essa admiração mútua e afinidades musicais fomos desenvolvendo uma amizade”, declarou.

A canção conta a história de um casal que apesar de se amar, não consegue parar de se desentender por conta de traumas e inseguranças. Tanto que ela contou que já viveu relacionamentos complexos em sua vida.

“Já passei por situações de falta de diálogo no relacionamento, que acaba sendo um problema com vários casais. A falta de comunicação pode resultar em brigas. Quando isso tudo acumula e assuntos ficam mal resolvidos, o casal entra num ciclo vicioso e muito distante. Não existe relacionamento perfeito, não adianta fugirmos dos problemas, precisamos enfrentá-los com transparência”, disse ela, que ainda tem um conselho para quem passa por algo parecido. "Enxergar que a situação pode se reverter, com o diálogo conquistamos novos aprendizados como saber ouvir e seder. Eeciprocidade e parceria são fundamentais nesse processo. O amor não tem que ser complicado, temos que desmistificar essa ideia de que só está interessante quando temos conflitos", revelou.

E o público também pode conferir um clipe gravado com uma atmosfera quente e envolvente. “Foi uma experiência divertida. Como somos amigos, é sempre um clima descontraído e leve. O Yani, diretor, tem um super bom gosto, então o resultado ficou lindo. Gosto muito das cores quentes do clipe e a dinâmica de troca de imagens do final porque cria um contraponto com o áudio que está em slow e mostram várias cenas corridas. Em qualquer clipe que eu for atuar, eu tento sempre expressar verdade e entrega artística. A sensualidade e suas sutilezas estão impressas no gênero do R&B. As músicas e o visual são, naturalmente, mais envolventes. Então, isso sempre estará presente nos meus trabalhos em escalas e de formas diferentes, porque cada música tem sua própria história para contar”, declarou.

Confira o clipe da música Facilita: