ADORA festeja o lançamento da música 'Diamonds and Pearls'

Revelação do pop com influência do R&B, ADORA revela a inspiração para a música 'Diamonds and Pearls'

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 15h27

A cantora ADORA está radiante com o lançamento de sua nova música, chamada Diamonds and Pearls. A canção chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira, 9, e é o novo single autoral dela, que traz uma combinção do pop com o R&B.

A artista contou qual foi a inspiração para a canção. "'Diamonds and pearls' foi inspirada nos desejos reais da mulher. Longe de toda superficialidade, de relações vazias, buscando conexões profundas, que expressam vulnerabilidades, imperfeições, rompendo barreiras para construção de um relacionamento saudável e genuíno. É uma música que fala demais sobre desejos de conexões emocionais", afirmou ela.

ADORA tem 27 anos, mais de 170 milhões de streams em suas músicas, 1 milhão de ouvintes mensais e mais de 160 mil visualizações no YouTube. Ela é formada em canto erudito e já participou do The Voice Brasil, da Globo, e do Na Voz Delas, do Canal Bis.